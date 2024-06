Una colombiana queda impactada con este detalle de los españoles

La creadora de contenido colombiana Gisela Saldarriaga ha contado en su perfil de TikTok la grata sorpresa que se ha llevado al viajar a España y conocer a los españoles. Ha superado todas sus expectativas.

"Nosotros los colombianos nos creemos los más formales, buena gentes y serviciales del mundo entero y nos llenamos la boca diciéndole eso. Es verdad que somos buena gente, nos gusta ayudar y si alguien por ejemplo nos pregunta por un lugar casi hasta les llevamos", comienza diciendo.

Saldarriaga entonces es cuando habla de los españoles: "Es que estoy en España y estoy impactada de lo serviciales que son, he estado dos días, he tenido poco contacto, pero me ha pasado varias cosas y todos wow".

Aquí es cuando se ha puesto a contar algún ejemplo de anécdotas que le han pasado: "Estábamos esperando el tren un poco perdidos y un chico de unos 20 años nos miró y nos preguntó si necesitábamos ayuda, no tuvimos que pedirle el favor".

"En otro momento el señor del bus que nos recogió también nos ayudó y se ofreció a llevarnos a varios sitios", añade. "Estoy impactada con lo buena gente y lo serviciales que son los españoles", remata.