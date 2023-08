Una dependienta explica cómo se debería elegir la talla del sujetador

La usuaria de TikTok @desireejimenezzz lleva años vendiendo sujetadores en una tienda y ha publicado un vídeo contando lo que le ocurre multitud de veces trabajando, aunque parezca mentira.

"Cada día me sorprendo más de que la gente venga y me pida ayuda para elegir un sujetador porque no sabe cuál es su talla. Algunas me dicen que se ha probado uno y que la copa le queda estrecho", ha dicho sorprendida.

También ha señalado que le alucina que haya mujeres que "no sepan distinguir la copa del contorno". Si es tu primera sujetador, es "entendible que no sepas cuál es tu talla, pero hay personas que llevan años comprándoselos".

El contorno está señalado con números y para elegir una talla u otra, se mide toda la parte debajo del pecho. En cambio, la letra "es lo que abarca el pecho, es decir, la copa".

Después de explicar cómo funcionan las tallas porque "cada día" lo preguntan, ha sentenciado su alegato deseando que le haya servido de ayuda a muchas mujeres porque es un tema "vital".