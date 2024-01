Relata su experiencia en BlaBlaCar y lanza una advertencia a los usuarios: le pasó DE TODO

BlaBlaCar es un servicio de vehículo compartido útil para repartir los gastos que acarrea un viaje en coche, como por ejemplo la gasolina. Sin embargo, hay que tener "cuidado" con el/la conductor/a que escojas.

En su caso, el usuario de TikTok @not_peyas ha compartido su experiencia en la plataforma para alertar de que, antes de reservar un viaje, hay que mirar las valoraciones que le hayan hecho otros pasajeros a la persona en cuestión.

"Los comentarios de la gente son más importantes de lo que yo me pensaba. Soy una persona muy confiada y no miraba esas cosas. Me subía en el primero que me venía bien", ha asegurado, hasta hoy.

Hizo un viaje de Barcelona a Granada que "duró doce horas porque el coche en las cuestas hacia arriba" no funcionaba bien. "Hacía todo el rato un ruido" extraño. Al ser 23 de diciembre, se encontraron con "cinco atascos", lo que contribuyó a que el trayecto durase más de lo previsto.

"Al coche se le había roto el filtro de partículas. Íbamos en una pedazo de tartana del año de la pera (...) Íbamos muchas personas. Tres clientes más, la conductora en cuestión, que era de Francia y tenía 47 años, y la hija (de esta)", ha explicado para contextualizar el momento.

Tampoco podían comunicarse muy bien entre ellos porque ella no sabía inglés y él no hablaba francés, aunque "el traductor en este tipo de situaciones al final te soluciona un poco la vida".

En un momento dado, casi se sale de su carril: "Íbamos directos contra la mediana. Yo no estaba entendiendo nada. Me quedé en shock. Yo ahí asumí que nos estrellábamos. Solo pensé en recibir el impacto de la mejor manera posible. Juro que no estoy exagerando".

De hecho, ha calificado de "pésima" la conducción de la señora. "Cada vez que adelantaba o hacía algo le pitaban los coches porque pasaba a una distancia de menos de un metro, tanto en paralelo como frontal", ha dicho.

Las dos veces que pararon, "no puso el freno de mano" y se bajó del coche: "Yo bajé a estirar las piernas, me di cuenta porque el coche se empezó a mover hacia atrás, se lo dije y me dijo que lo pusiera yo. Flipante".

"De verdad que nadie me ha puesto en peligro tantas veces", ha insistido "nervioso". La vez que se saltó una de las salidas, al darse cuenta, "paró el coche en seco en la autovía, pero no en el arcén", sino en mitad de uno de los carriles: "Una barbaridad".

La mujer quería dar marcha atrás para meterse por la salida que se había saltado: "Le dije que eso no se podía hacer, que era ilegal. Y ella súper tranquila. Al final la convencí. El hombre se quería bajar en la siguiente salida de la autovía, aunque no fuera su destino".

Para terminar, ha dicho que no ha entrado "en más detalles" porque el vídeo sería "larguísimo", pero ha reiterado que es el viaje más surrealista que ha hecho en toda su vida.