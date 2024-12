Una doctora deja su merienda en el vestuario del hospital y esto es lo que ocurre

La anestesióloga Elena Casado, conocida en las redes como @Medicilio, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok denunciando el robo de su merienda en el vestuario del hospital.

"¿Cómo se puede ser tan rata? O sea me han robado la merienda de encima de la taquilla", ha censurado la doctora en el vídeo, el cual lleva ya 183.000 visualizaciones, 11.700 me gustas y más de 840 comentarios.

"Ahí arriba había una bolsita de pastelería de enfrente del hospital y dentro había una bandejita con tres dulces, que me como uno para merendar y me llevo dos a casa", ha explicado Casado.

"Yo he entrado porque he ido al baño antes de irme a dormir a un paciente y ahí estaba mi bandejita. Me voy, anestesio al paciente y vuelvo al vestuario. ¿Tú encuentras mi bandeja? Porque yo tampoco", ha relatado la anestesióloga, indignada.

"Que se lo han comido. Han cogido la bolsa, la han abierto, han desenvuelto la bandeja, se han comido los dulces y han tirado la bolsa y la bandeja en la basura del vestuario. Yo estoy flipando", ha comentado la doctora.

Para mostrar su enfado, Casado ha puesto hasta un cartel en el que se puede leer: "A la ladrona de berlinas. Espero que te hayan sentado bien los dulces ajenos. Abrir una bolsa cerrada y tirar la bandeja es de ser muy cutre. Si no tienes dinero la próxima vez lo pides, que te invito a un bocadillo. Rata".

"No vamos a averiguar quién es pero yo lo he estado hablando con compañeros y me han dicho cosas peores. A una compañera le robaron un kiwi, pero es que a un estudiante de auxiliar le robaron medio plato de pasta que se estaba comiendo", ha revelado la doctora.

"Escúchame, rata inmunda, roba comida, estás trabajando en un hospital, yo entiendo que para comprarte un Ferrari no te da, pero de verdad si no tienes dinero dínoslo que te invitamos a un bocadillo de la máquina", ha concluido la anestesióloga.