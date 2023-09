Una española cuenta por qué a los alemanes no les gusta pagar con tarjeta: tiene su miga

La usuaria de TikTok @mimiolivan, una española que vive en Alemania, ha explicado en varios vídeos algo curioso: en ese país es muy difícil que te acepten el pago con tarjeta, por lo que siempre hay que ir con bastante dinero en efectivo en el bolsillo.

"Necesitas cash para todo, sobre todo en Berlín. No aceptan tarjeta en ningún lugar, incluso en la farmacia que fui el otro día, tampoco aceptan tarjeta, restaurantes nada. Ya ni te digo en pubs por la noche de fiesta. En casi todos los sitios tienes que ir con cash. ¿Qué pasa? Acabas sacando pues no sé, de 200 en 200 porque si no es imposible", dice en un vídeo.

A raíz de esa información han sido muchos los que han preguntado si eso se debe a que hay gran cantidad de economía sumergida en el país. Y dice que las razones no van, ni mucho menos, por ahí.

"Para nada esa es la razón, incluso aquí en Alemania la economía sumergida es bastante menor que la que tenemos en España", advierte. Los motivos, según dice, son bien distintos: "Los alemanes valoran muchísimo la privacidad. Entonces eso también va un poco relacionado con el dinero. No confían mucho en las grandes tecnológicas, financieras que les rastreen dónde gastan el dinero".

"Entonces lo gastan en efectivo y así no hay trazabilidad. Esta es una de las razones principales. Tampoco les gusta nada pedir crédito ni tarjetas de crédito por el mismo motivo", explica. Y añade que, por todo ello, "se dice que los alemanes llevan encima entre 100 y 150 euros".