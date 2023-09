Una española enseña un producto que venden en los supermercados alemanes: en España, imposible

La usuaria de TikTok @mimiolivan, una española que vive en Alemania, ha publicado un vídeo para compartir su sorpresa por unos productos que, según dice, venden de forma habitual en los supermercados de ese país.

"En los supermercados de Alemania es súper común, entre el vino, las galletas, las bebidas y los chocolates, encontrarse medicamentos", empieza diciendo mientras muestra en imágenes eso mismo.

"Esto en Alemania es súper normal, encontrarse un montón de medicinas disponibles en el supermercado. Cuando digo medicinas no me refiero, por supuesto, a las medicinas que van con receta médica, pero otro tipo de medicamentos para resfriados, gripes, dolores de cabeza, dolores menstruales etc", matiza.

La usuaria explica que todo eso "lo puedes encontrar perfectamente en los supermercados que venden un poco más temas de beauty, alimentación y vitaminas y medicamentos sin receta médica".

"La verdad es que aquí son súper fans de todos los remedios naturales y todas las vitaminas que te puedas encontrar", zanja antes de hacer otra observación en los comentarios al vídeo: "Eso sí, luego tienen muchas restricciones con según qué medicamentos y no te los venden sin receta médica, como la píldora anticonceptiva!".