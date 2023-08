Una española cuenta qué le pasó al salir de fiesta por Corea: romperá los esquemas mentales a muchos

La usuaria de TikTok @eirascheper ha sorprendido a mucha gente al contar en esa red social lo que le ocurrió cuando salió de fiesta en aquel país.

Explica que estuvieron pensando por qué zona salir y que al final eligieron una donde, pensaron, estarían tranquilos. Dice que al final entraron en una discoteca donde todo iba muy bien: "Toda la gente que estaba a nuestro alrededor era súper simpática, hablabas con todo el mundo y nadie tenía ningún tipo de problema".

La usuaria recalca que ella mide 1,83 y que en ese momento llevaba plataformas, por lo que podía alcanzar fácilmente el 1,90.

"Estábamos bailando tranquilamente y, de repente, me empecé a sentir observada por un chico de 1,60, o sea, era súper pequeñito, que estaba a mi lado y yo lo noté como que me miraba, pero no me hablaba tampoco y pensé, bueno, ¿me estará mirando por, yo qué sé, porque soy alta?", relata.

La joven dice que poco después vio que ese hombre se acercaba y que le pegó un codazo, "pero con toda la mala leche": "Y no era porque no pudiera pasar, porque la discoteca estaba un poco llena, pero no era en plan de 'es que no puedo pasar', porque podía pasar perfectamente".

"Me fue a pegar pero para hacerme daño, entonces ahí obviamente yo me tiré para atrás. Rollo para empujarlo, no empujarlo en plan mal, empujarlo un poco como en plan de eh, tío vigila, que estoy aquí. Pensando que sería esto y ya está, ¿sabes?", relata la usuaria, que lamenta que en ese momento el chico se giró: "Me lo encontré de cara y fue, o sea, su puño. Lo vi literalmente aquí, que yo me protegí al último momento, o sea, no sé cómo lo hice".

"Los siguientes segundos, sinceramente, fueron bastante confusos porque todo pasó bastante rápido, pero el chico fue a pegarme puñetazos dos o tres veces", prosigue la joven, que admite que todo pasó tan rápido que no recuerda exactamente cómo pasó todo.

Luego, explica que lo intentó empujar con la pierna para alejarlo y que las chicas que estaban su lado llamaron a seguridad y se llevaron a aquel hombre.

"Luego vimos en la cara del chico que debía de estar muy borracho y hablé con ellas, porque obviamente en ese momento entré en shock y me puse a llorar porque no llevo nada bien este tipo de situaciones, sobre todo de alguien que ha venido del maltrato", se lamenta.

Dice que luego habló con otras chicas para intentar entender qué había sucedido. "Y me han dicho, mira, es que eres muy alta y este chico seguramente tenía algún tipo de problema con el racismo, porque aunque estemos en una zona así un poquito más guiri, la gente aquí tiene problemas igual", señala.

La usuaria resalta que lo "más bonito" es que esas chicas estuvieron muy preocupadas por ella toda la noche. Y que otros chicos le invitaron a una copa "para compensarlo" y se preocuparon por ella: "Luego otras chicas en el lavabo que ni me conocían disculpándose por ese chico. O sea que por ese lado estaban muy pendientes de ti. Pero no sé, me sorprendió un poco", finaliza.