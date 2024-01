Una española que vive en Uruguay muestra "el mejor invento de la vida": "En España no está"

Una española que vive en Uruguay ha enseñado uno de esos inventos que parecen únicos y maravillosos por su simpleza y por su utilidad. En esta ocasión el protagonista es un rollo de papel higiénico que guarda un secreto en la parte interior del agujero.

"Os voy a enseñar una cosa muy graciosa que yo no había visto en mi vida, que en España no está y que es el mejor invento del Universo", ha relatado visiblemente emocionada en TikTok.

"De verdad no entiendo por qué los españoles no lo tenemos", ha apostillado después con el utensilio en la mano. @sareur_ ha enseñado un rollo de papel higiénico que dentro de lo que es el agujero tiene un rollo portátil.

"Esto tú luego lo pones en el bolso y no tienes que comprar Kleenex. No entiendo por qué son siempre sin lo del medio, no tiene sentido. O sea, 2x1, ¿no?", ha comentado finalmente con el trozo de rollo en la mano.