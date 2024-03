Una estadounidense compara el agua que bebe en España con la que toma en EEUU 

La usuaria de TikTok @katieboggs_, una estadounidense que vive en España, ha hecho un vídeo en el que compara tanto el agua que se toma en nuestro país con el que hay en Estados Unidos.

"¿Qué pasa con el agua en España? Si has estado en Europa, probablemente hayas notado que la gente no lleva consigo esos termos de agua a todos los sitios. El agua tampoco es gratis. Entonces, ¿estas personas están deshidratadas? No", comienza diciendo.

La usuaria explica que "el agua en España y en el resto de Europa está mineralizada,

mientras que en Estados Unidos el agua está purificada". "El agua de manantial, básicamente donde el agua se purifica casi demasiado, ya no lleva minerales como el magnesio o calcio en el agua. Todas las botellas de agua aquí dirán que es agua mineral", describe.

"Ahora bien, ¿por qué importa esto? Estos minerales como sodio, magnesio, cloro, potasio se llaman electrolitos y te ayudarían a mantenerte hidratado cuando bebes agua. Es como que retienen el agua en las células", indica.

Además, acaba relatando que los electrolitos también hacen otras cosas en el cuerpo,

como mantener el pH o ayudar con las señales nerviosas eléctricas. "Y con más electrolitos en el agua, puedes hidratarte más", remata, añadiendo que la mayor parte del agua en América del Norte está demasiado purificada y tiene una menor cantidad de minerales en el agua por lo que hay que beber más para mantenerse hidratado.