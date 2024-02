Un paraguayo pregunta si él es "un panchito" y deja esta reflexión

El usuario de TikTok Álvaro Molinas (@alo_molinas), un joven paraguayo que vive en España, ha reflexionado sobre el término 'panchito', la forma despectiva en la que algunos españoles llaman a los latinoamericanos.

"Tengo una duda existencial, ¿por qué los españoles nos dicen a los latinoamericanos panchitos y creen que es algo ofensivo para nosotros? Yo como latinoamericano y paraguayo específicamente, no le encuentro el chiste a esa ofensa y ni siquiera pienso que sea una palabra que te pueda ofender", afirma.

Molina explica que en algunas zonas de la región a los Francisco se les llama Pancho y opina que igual viene por ahí el uso de este término, pero aclara que eso en su país no ocurre y que se les llama Fran.

"En Paraguay Pancho es perro caliente o hot dog, así que si alguien me llama hot dog y me dice que me vuelva a mí país... La verdad es que no le entiendo el sentido a la esta ofensa", añade.

También, confiesa, pensó que podía venir el calificativo por el revolucionario mexicano Pancho Villa. "¿Algún español me puede explicar?", pregunta, rematando que se ríe cuando alguien le dice Machu Pichu.