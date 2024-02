Una experta se fija en lo que pasa entre la camisa y los zapatos de Cayetano Martínez de Irujo 

El aristócrata Cayetano Martínez de Irujo lleva días dando mucho que hablar por el testimonio que dejó en Espejo Público sobre su situación personal y financiera, que según asegura él mismo es muy delicada.

"Tú estás desesperado y hablas en nombre de muchos agricultores", le dijo Susanna Griso. "Mira, yo estoy desesperado porque he pasado el peor año de mi vida, el 2023", empezó diciendo él.

"No me da vergüenza decir las cosas. He tenido que pedir dinero a un amigo para pagar las nóminas de diciembre. Hemos tenido un 30% de ingresos y solo hemos podido reducir al 70% los gastos", añadió.

Y más: "Yo he heredado una serie de bienes y los he tenido que hacer rentables y he hecho mucho en mi finca sin dinero. Cuando estás sin dinero tienes que acudir al banco...".

Tras ello, Patrycia Centeno, experta en comunicación estética, se ha fijado en un detalle del 'look' que Martínez de Irujo lució en Espejo Público.

"Si eres Cayetano Luis Martínez de Irujo Fitz-James Stuart (IV duque de Arjona, XIII conde de Salvatierra, y grande de España) y optas por ponerte una camisa de cuadros pa hacerte el proletario en la tele; recuerda evitar el mocasín de terciopelo", ha sentenciado.