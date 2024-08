Una familia gallega es estafada en un parking de Montenegro: la historia es rocambolesca 

La joven usuaria de TikTok Letizia Vázquez, conocida también por sus intervenciones en laSexta Noche, ha narrado en varios vídeos de TikTok la estafa que está viviendo junto a su familia durante su viaje a Montenegro en autocaravana.

"Una familia española secuestrada en un aparcamiento de Montenegro porque cuando llegamos a la barrera la señora del parking quería que pagáramos por usar un servicio que no habíamos usado", asegura.

Entonces comienza a relatar la historia: "Cuando llegamos no nos advirtió de que no quedaban plazas ni de que nuestra furgoneta era demasiado grande para el tamaño del parking, pero nos dejó pasar queriendo timarnos después a la hora de salir por haber usado un servicio que no habíamos usado".

"Esto es lo que pasa cuando intentan estafar turistas que saben y estos saben que no tienen la razón", reflexiona, así que decidieron llamar a la Policía. Sin embargo, esta se puso de parte de la mujer del parking porque dio una versión diferente de los hechos.

"Nos hicieron esperar reteniendo la documentación del vehículo. Entonces nos mandaron ir a comisaria donde nos tuvieron retenidos cuatro horas sin explicarnos nada. Nos dijeron que no entienden inglés salvo para preguntarnos, confiscaron nuestros pasaportes, pasaron las horas y no se nos informó de lo que nos acusaba ni de lo que pasaba. Al final nos llevaron al juzgado sin saber por qué. Pedimos un traductor y nos dijeron que ahí habrá un traductor, pero no fue así", asegura en otro vídeo la usuaria.

Cuando llegaron al juzgado les informaron de lo que había pasado: "En el juzgado nos dijeron que la señora del parking se ha inventado que la intentamos atropellar y nos ha denunciado. También que nos burlamos de ella y que le hice un corte de mangas y le grité fuck you, algo difícil teniendo en cuenta que yo estaba dentro de la furgoneta, además había dicho que no entendía ni inglés ni español".

"Según la ley del país este último hecho es una infracción leve penalizada con 265 euros de multa", prosigue relatando.

Después de dos hora acabaron dándoles unos papeles para decirles que se quedaban con sus pasaportes porque no habían conseguido en todo el día un traductor. "Nos dijeron que mañana tenemos que volver para encontrarnos con él porque nos acusan de cosas que no hemos hecho y quieren que paguemos 600 euros", finaliza.