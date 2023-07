Una hostelera de 'Pesadilla en la cocina' estalla contra el letrero que hay en muchos bares de España

Helena, la propietaria de Don Super Pollo, en Mataró, es una reconocida tiktoker que cuenta sus andanzas en la red social china donde se ha hecho famosa por sus publicaciones.

Ahora se ha viralizado un vídeo donde estalla contra aquellos hosteleros que tienen colgados en sus bares el cartel de que el baño es solo para clientes.

"Estás obligado si tienes un bar o un restaurante a dejar entrar a la gente al baño porque, para empezar, mear en la calle es ilegal, te puede poner una multa. Así que no hay baños públicos en la ciudad de Barcelona entonces tú como bar estás obligado a dejar entrar a la gente", ha señalado.

Ha añadido que "es ilegal poner un cartelito de el baño es sólo para clientes" y que, además, es "inmoral": "Que si hay un señor mayor de 60 años que por lo que sea tiene ese momento una descomposición qué hacemos, ¿que se cague en los calzoncillos?".

También ha apostillado que si se quiere civismo no se va a dejar que los señores orinen en la calle: "Tienen que entrar al baño así que eso es ilegal. Y ya no te digo a un niño pequeño, me parece fatal. Los baños son para la gente así que si tenéis ganas de entrar y os lo prohíben decid que eso es mentira".