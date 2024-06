Una italiana dice sus platos españoles favoritos y ya piden que le den la nacionalidad

La creadora de contenido italiana Simona (@simona.marbella) lleva viviendo en España desde hace cuatro años y, tras tiempo comiendo la comida española, tiene MUY claro cuáles son sus platos favoritos.

Lo primero que ha mencionado y que se puede decir que es la más favorita es la croqueta de jamón: "Me encantan, me encantan, aunque tengo que decir que depende mucho, buf, cuando están crujientes y el relleno está caliente... Cuando llegué, dije que esto estaba increíble".

La segunda mención ha sido para la popular tortilla de patatas, revelando su posición sobre el debate de si debe cebolla o no. "Para mí, con cebolla. Me gusta mucho con cebolla", ha insistido varias veces.

El último plato que se ha convertido en uno de sus favoritos, que no por ello es el que menos, ha sido la paella. "Pero claramente. Y para comer, no para cenar. Me gusta más de marisco, pero me gustan también las de carne", ha rematado la italiana.

En los casi 80 comentarios hay muchísimos comentarios de españoles encantados con que le gusten esos platos. Casi han pedido que le den la nacionalidad española: "Coincido contigo. Buen gusto".