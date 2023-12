Una joven se graba para enseñar su outfit y lo que pasa a continuación es digno de ver

La usuaria de TikTok @sandraa_fabraa_ ha publicado un vídeo para mostrar lo que le ha ocurrido cuando se ha grabado para enseñar el outfit que llevaba puesto.

"Creo que es hora de subir esta maravillosa obra de arte con la que me voy a quedar sin dignidad, pero no pasa nada chicos. En verdad espero que no lo vea mucha gente...", ha escrito la joven.

Tras colocarse el jersey gris que llevaba puesto, ha empezado a andar hacia atrás para que la cámara pudiese enfocar todo el outfit completo.

A los pocos segundos, ha saltado porque no se veía la zona de debajo de las rodillas, sin darse cuenta de que justo encima estaba colgada la lámpara de su habitación, la cual ha roto de un cabezazo.

Debido al susto que se ha llevado, ha abierto la puerta y ha llamado a su padre sin saber qué hacer. La publicación, además de muchas risas, ha acumulado ya cerca de 800.000 'me gusta'.