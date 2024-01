Una murciana señala el trucazo en Google Maps con el que orientarse: así es imposible perderse

La usuaria de TikTok Pasionxcomer (@pasionxcomer), una joven murciana que tiene más de 110.000 seguidores, ha hecho un vídeo para explicar la forma sencilla que tiene ella para orientarse en Google Maps.

"Soy murciana y estoy en Madrid. El problema es que no sé usar Google Maps, he encontrado una solución fantástica para los que no somos de aquí y no sabemos mirar bien el Maps", ha afirmado.

Tal y como ha enseñado, se trata del método disponible cuando se va caminando y en el que muestra las flechas que señalan la dirección que hay que seguir como si fuera un videojuego, viendo las calles calles en tiempo real.

"Consiste en ver Maps en tiempo real. Entonces te va indicando las flechas en la calle, es decir, van saliendo por la calle. He podido llegar a dónde yo iba gracias a esto porque os juro que no entiendo las indicaciones de los mapas y con esto es muy fácil. Es muy gráfico y muy visual", remata.

Varios usuarios, además, han contestado diciendo que esto solo está disponible en la aplicación móvil y en el modo de desplazarse andando.