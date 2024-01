Una estadounidense subraya el falso mito que existe sobre la relación de los españoles y el alcohol

La estadounidense residente en España y conocida en TikTok como @mamainmadrid ha contado en un vídeo cómo ven desde su país de origen a los españoles y se ha encargado de desmentir esta teoría.

"Una de las cosas que más me sorprendieron como americana viviendo en España es la relación con el alcohol. Siento que en Estados Unidos los americanos tiene un concepto sobre los españoles que están siempre bebiendo sin importar la hora del día que sea. Se piensan que están siempre con cerveza y sangría, pero lo que he aprendido viviendo aquí es que no es así", ha opinado la creadora de contenido.

Ha confesado que sí que ve a gente bebiendo cerveza a las 11 de la mañana o por la tarde, pero ha añadido que es raro ver a gente ebria por la calle a esas horas. "No digo que nunca pase, pero sí que es más raro de lo que vemos en Estados Unidos", ha matizado la usuaria.

Además, ha puesto un ejemplo sobre ambos países: "En Estados Unidos cada actividad que haces de adulto está centrada alrededor de beber. Vas a un partido de fútbol, vas a beber. Vas a casa de un amigo, vas a beber".

"Mientras que en España hay más cultura de quedar para estar juntos. El objetivo es más social, que el propio de beber y aquí mucha gente no bebe alcohol duro", ha añadido esta tiktoker, que tiene más de 50.000 seguidores.

Finalmente, ha reconocido que a los españoles les gusta consumir su vino y su cerveza, pero que es raro que acaben ebrios. "De hecho, cuando generalmente ves a uno en este estado aquí se asume que suelen ser ingleses o estadounidenses", ha rematado, aclarado que es una concepción errónea que se tiene en Estados Unidos sobre España.