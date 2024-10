Una oyente de 'Hora 25' descubre que su hermano está a salvo de la DANA gracias a su intervención en la radio

El sur y este de España ha vivido una auténtica tragedia. Son al menos 62 personas que han muerto por las inundaciones esta misma noche en Valencia, según ha confirmado la agencia EFE, por las lluvias torrenciales.

Desde Hora 25 de la Cadena SER ejercieron un servicio público ofreciendo su programa para que los afectados por las lluvias llamaran y avisaran sobre las incidencias o personas desaparecidas, informando de la situación para que las autoridades y demás vecinos pudieran estar atentos, por si podían ayudar de alguna forma.

La periodista África Piqueras pidió ayuda a través de la red social X (Twitter), advirtiendo de que su hermano estaba atrapado entre Catarroja y Albal junto a más personas. "Han avisado, pero llevan ahí dos horas, a oscuras y sin cobertura", avisó.

Perdió el contacto con él y sus padres tampoco tenían señal para comunicarse. "Es desesperante porque la incomunicación asusta todavía más, no sé qué más hacer", confesó en un tuit. Pudo intervenir en Hora 25 para avisar sobre su hermano: "No podemos contactar con ellos y la situación está siendo desesperante, incomunicación total. No sabemos nada. No sabemos si tienen localizados a nuestros familiares".

Fue gracias a ese aviso que otra oyente, Ana, llamó para avisar sobre la localización del hermano de África. "Está enfrente, muy lejos, hay vecinos que les han gritado si estaban bien. Están de pie junto a unas once personas y un perro también. Está en un tejado del parking junto a los coches. Estaba escuchando, pero si puedo tranquilizarla, se hace lo que se puede".

África agradeció aquello en un nuevo tuit y siguió actualizando la situación: "Ha bajado el agua un metro, más o menos. Sigue habiendo corriente y hay zonas que están aún muy inundadas. Peros los vecinos de los edificios que tienen a personas atrapadas cerca están muy muy pendientes de ellas".

Esta madrugada, finalmente, África Piqueras avisó a todo el mundo que su hermano había sido rescatado.