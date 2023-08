Una pareja de cubanos acude por primera a un centro comercial en España: sus caras lo dicen todo

El usuario de TikTok @full_javy89 ha inmortalizado la cara de su padre al ver un centro comercial español "por primera vez" nada más llegar de Cuba.

"Su cara lo dice todo", ha manifestado el joven, el cual no ha podido evitar grabar a su progenitor, que no dejaba de mirar de un lado a otro para no perderse ni un detalle del lugar.

También le ha gastado una broma a su madre simulando llamar al guardia de seguridad de una tienda de ropa al grito de "está robando", provocando así cierto nerviosismo en la mujer.

Por su parte, los internautas de la red han señalado lo "afortunados" que deberían sentirse todos los españoles al comparar la diferencia de progreso entre Cuba y España.

Es por eso que, además de los muchos comentarios recibidos, el vídeo ha acumulado desde su publicación 25.000 'me gusta' y más de 670.000 reproducciones.