Una pizzería enamora a una multitud con su respuesta a un cliente que se quejó del servicio

La respuesta que los dueños de una pizzería de Sitges le han dado a un cliente que se quejó del servicio del local está enamorando a una multitud.

El señor ha sido muy escueto en su valoración. "Todo muy bueno, pero el servicio es fatal", se ha limitado a indicar el comensal, sin dar más explicaciones de lo ocurrido.

Quien sí se ha explayado más ha sido el hostelero, que ha respondido: "Josep María, lamento que no hayas tenido una experiencia de tu agrado en nuestro local. Espero que puedas darnos otra oportunidad y volver algún día a revertir la imagen que tienes de nosotros".

"Si por casualidad eres la pareja de la señora que el pasado domingo se puso a chillar en medio del salón porque nos quedamos sin café (tenemos una cafetera de 1982 y tiene sus manías) gritándole diversos improperios a la persona que los atendió que estaba en la hora punta de su faena, me gustaría que volváis al local, a ver si nosotros podemos revertir la imagen que nosotros tenemos de vosotros", sentencia.

La respuesta la ha compartido en X la popular cuenta @soycamarero y de inmediato muchas personas han caído rendidas ante el escrito.

"Ostras. Mira que habitualmente veo respuestas que me dan hasta repelús por las formas aunque en el fondo tengan razón (y la pierden por no saber mantener el decoro). En este caso me enamora la respuesta. Tres velas blancas les pongo", dice una persona.

"Quiero ir a ese sitio y ponerme a gritar únicamente para que me respondan así de MARAVILLOSAMENTE BIEN", añade otra.