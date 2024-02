Una profesora estadounidense dice lo que más le sorprende de los colegios españoles

skynesher via Getty Images

La docente y usuaria de TikTok Katie (@katieboggs_), una estadounidense que se ha mudado a España, ha hecho un vídeo para comentar algunas de las cosas que le ha sorprendido de nuestra cultura.

Lo primero que destaca es que los niños españoles, su "cosa favorita en el mundo", son "muy cariñosos" comparado con los estadounidenses. "Todos los días, mis alumnos de primero y segundo de Primaria todavía me dan un fuerte abrazo cuando entro y cuando salgo. En los Estados Unidos, nunca recuerdo haber abrazado a mi maestra ni haberlo visto", compara.

Otro aspecto que le llama la atención es que la llaman por su nombre y no por su apellido Boggs o por señorita Boggs. "Me llaman Katie o seño", afirma.

Un tercer choque cultural es que no tienen una pausa para comer: "Hacen como un recreo y traen comida saludable. Un día un sándwich, otro fruta, otro un snack, etc. En Estados Unidos tienes una pausa para el almuerzo designada a 11 o al mediodía y comes cosa como pizza".

En ese mismo sentido, le llama la atención que los profesores no comen en el colegio, se toman un café y ya comen en casa cuando termina.

"Por último, al final del día todos los niños se esperarán fuera a que los recojan sus padres o gente que se los lleva a casa. O van solos andando. En EEUU se montan en los autobuses escolares", finaliza.