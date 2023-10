Una profesora estremece al contar cómo ha sido su día en un instituto: está "derrotada psicológicamente"

"He salido del instituto derrotada psicológicamente". Con esta breve pero contundente frase ha empezado @laurimathteacher un vídeo de TikTok en el que ha contado todo lo que le ha pasado en el día.

"¿Realmente este es el trabajo con el que yo soñaba cuando era pequeña?", se ha preguntado al recordar todo lo que ha vivido en su centro.

Ha contado que esto es "una montaña rusa" y que hay días que está muy contenta y otros malos, donde acaba la clase y piensa como "qué es esto" y "qué está pasando". Después ha enumerado algunos problemas que ella ve a la hora de dar docencia.

Lo primero es la cantidad de alumnos que tiene por clase ya que "es imposible llegar a todo". A eso se suma que hay varios que necesitan atenciones especiales: desde adaptación curricular, necesidades motóricas, alumnos disruptivos, etc.

"Cuando no tenemos los medios para atender a esa diversidad la clase es una tortura. No os podéis imaginar la impotencia y la rabia que se siente cuando tú quieres llegar a todos esos alumnos y sientes que no les estás dando una educación de calidad a ninguno", ha afirmado.

Después de darse cuenta de todo esto, ha comentado, vienen "los agobios, las depresiones y la ansiedad". "Eso es lo que me ha pasado hoy, me he enfrentado a una clase que me ha sido imposible dar clase", ha afirmado.

Ha lamentado que faltan inversiones y que ella necesita en su clase personal de apoyo para ayudar a estos alumnos y así "descongestionar la clase": "No es que me estorben, es que no les puedo dar la atención que necesitan y eso me frustra".

El vídeo supera el millón de reproducciones en la red social china y ha alcanzado ya los 130.000 'me gusta'.