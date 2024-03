Una profesora muestra el intento de soborno de unos alumnos: falsos o no, ha quedado sensacional

La usuaria de X @Mariaj_hr es profesora y ha publicado la carta de "dos alumnos/as" que han intentado sobornarla con dinero para que les suba "un punto en la media" final de clase.

"Por estas cosas mi trabajo es maravilloso: llegar al aula y encontrarte esto", ha manifestado la tuitera en una publicación que ha provocado debate en la plataforma por la intención de los menores al redactar el mansaje.

Y esto es lo que han dejado por escrito los jóvenes: "Estimada María Jesús. Te proporcionamos, con la iniciativa de que nos subas un punto en la media, este fajo de 1.900 euros. Ángela".

A continuación, ha proporcionado una fotografía con un montón de billetes de 50 euros extendidos en una mesa. No obstante, la docente no ha desvelado si el dinero es falso o no, una de las preguntas más hechas por los usuarios.

El tuit, además de cientos de comentarios entre los que han bromeado con el gesto y los que han sugerido un castigo para los menores, ha acumulado más de 18.000 'me gusta' y 1.000 retuits en menos de 24 horas.