Este momento del Grand Prix ya es historia de la televisión: en Twitter los comentarios fueron instantáneos

El Grand Prix volvió a reunir este lunes a toda la familia delante de la televisión. Para este segundo programa, el espacio de entretenimiento de TVE enfrentó al municipio gallego de Brión y al manchego de Yepes, que se acabó llevando la victoria en la última prueba del diccionario.

Esta segunda entrega monopolizó los comentarios en redes sociales, especialmente en Twitter, donde varios de los principales trending topics eran relacionados con el Grand Prix.

Uno de los momentos más virales se produjo en la prueba Abejas a lo loco, que se estrenó este lunes. En esta prueba los concursantes primero tenían que pinchar unas pelotas con un pincho que llevaban en el casco para, a continuación, subirse a otra pelota hinchable y tener que pinchar los globos que colgaban de un techo.

El final de la prueba consistía en lanzar a un compañero por los aires para que reventara una pelota gigante.

El estreno de esta prueba no pudo triunfar más en redes. La primera concursante de Yepes se hizo viral, ya que no conseguía pasar la parte de petar los globos del techo al no saltar lo suficiente y no poder llegar.

Los memes no tardaron en llegar siendo uno de los más comentados el del usuario @Homura_BTW. "La de amarillo soy yo intentando alcanzar mis sueños. #GrandPrixTVE", escribió junto al vídeo.

En cuestión de minutos ya había superado el millar de me gustas y el centenar de compartidos. De hecho, ha sido uno de los tuits más aclamados con más de 3.000 likes.