Una tiktoker muestra la realidad de esta famosa playa de Albania

Una de las zonas turísticas más visitadas en Albania es la playa de Ksamil. Cada año miles de turistas visitan esta costa, situada en la conocida como Riviera albanesa, y se hacen fotos en la escultura con forma de mano que hay mirando al horizonte marino que son perfectas para difundirlas en redes sociales.

Sin embargo, no todo es como lo pintan. Tal y como ha enseñado Jana Quiles (@janaquiles), la playa en la que está ubicada es pequeña y la escultura, según ha afirmado, no es tan bonita como parece. "No os fiéis de los influencers", ha afirmado la creadora de contenido.

Esta playa de Ksamil, que se encuentra al sur de Sarande, frente a la costa de Corfú, es conocida por su belleza natural y sus aguas cristalinas. Considerada como paraíso mediterráneo, incluso se llega a comparar con el Caribe por sus playas de arena blanca y fina.

Además de su entorno idílico, Ksamil es famoso por su proximidad al Parque Natural de Butrint, a menos de cinco kilómetros de distancia, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Las playas de Ksamil, aunque mayormente privadas y gestionadas por restaurantes locales, son un atractivo para turistas que buscan disfrutar del sol y el mar en un ambiente relajado, especialmente fuera de la temporada alta de verano.

Las cuatro islas que componen el entorno de Ksamil, conocidas como las Islas Gemelas, la Isla Esmeralda, la Isla Pequeña y la Isla de Piedra, ofrecen un paisaje protegido y son accesibles para aquellos interesados en 'escapar' de la aglomeración de las playas principales