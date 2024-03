Una uruguaya relata esto que ocurrió cuando llegó a España con un nombre MUY típico: es entendible

La usuaria de TikTok @emi_grando es uruguaya, ahora vive en España y ha publicado un vídeo contando una divertida anécdota que le ha ocurrido trabajando de cara al público.

"Yo estaba recién llegada y empezaba a trabajar en atención al cliente. Me encuentro con una señora que me llama Mari. Me lo dijo muchas veces y yo pensé que ella se estaba pensando que yo era otra persona", ha empezado relatando.

De lo que no se estaba dando cuenta la joven era de la forma de hablar de muchos españoles: "Le dije que se estaba confundiendo y que mi nombre era Emiliana. Se quedó tiesa. Me dijo que no me quería ofender y me preguntó si podía llamarme cari. Le dije que no, que me llamaba Emiliana".

"Yo empecé a creer que tendría algún problema por ser mayor", ha añadido. El caso es que le ha ocurrido más veces con otros clientes. Al final, un hombre le ha explicado que "en España se le dice Mari a muchas chicas, sobre todo a las personas mayores, cuando no saben tu nombre".

Con el cariño ocurre lo mismo. Es una expresión cercana para dirigirse a alguien. "La señora se habrán pensado que no me da... Estuve días pensando en esto. Si vienen a España recuerden que se llaman así..", ha concluido la joven entre risas.