Una niña le pide a su tía que cuide a su perro en vacaciones y ojo a las instrucciones que le da

La cuenta de X @perros_shidoris, dedicada a divulgar contenido relacionado principalmente con perros, ha publicado el "manual de usuario" que ha dejado una niña para que su tía cuide correctamente de su animal.

Se trata de un perro salchicha llamado Milo, y estas son algunas de las pautas que ha exigido: "Prohibido dejarlo fuera (en la calle) solo. Cuidado con los coches y el tractor. Cuidado con las patas de caballo".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Todo las indicaciones van acompañadas de dibujos, haciendo más ameno el manual y para que no quede ninguna duda de lo que (no) hay que hacer con su mascota. La pequeña también le ha advertido de que "si se come cualquier cosa, vomita".

En la segunda hoja, ha alertado de que "cuidado con pisarlo", porque es de tamaño pequeño, y de que no le puede dar las "sobras" de su comida porque "también vomita".

Para terminar, ha recordado que "Milo no es un buen nadador" y de que come "mañana, tarde y noche", despejando todas las posibles dudas que pudiera tener su tía y provocando multitud de risas en la red.