Pocas personas podrían responder a Ayuso como lo ha hecho Henar Álvarez tras lo del Día del Hombre

La periodista Henar Álvarez ha dado una contundente respuesta en el programa Buenismo Bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las palabras que ésta pronuncio en el Día de la Mujer.

La dirigente 'popular' se preguntó entonces cuándo es el Día del Hombre y criticó la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"A la maternidad le atacan políticas como dejar a más de 10.000 niños de cero a tres años sin plaza en las escuelas públicas. Otra cosa que también ataca a las familias es que no se pongan límites en el alquiler y subir casi un 13% el precio de los comedores escolares", ha respondido Álvarez.

"Dice que el feminismo ataca al hombre. El hombre se ataca él solo. Dice que según la DGT el 39% de las víctimas de accidentes de tráfico en 2023 fueron hombres. Lo que se le olvida decir es que estas cifras se han relacionado con la adopción de comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el menor uso del cinturón de seguridad", subraya la periodista.

Y sigue: "No puede ser que las feministas tengamos la culpa de que los señores cuando cogen el coche quieran jugar a ser Farruquito. Luego también dice que el 97% de los saldados de víctimas de guerra lo son. Ya, es que no nos dejabais participar. Hasta 1988 las mujeres no podían ingresas en las Fuerzas Armadas. No quieren mujeres militares, pero luego se quejan de que son ellos los que se mueren en la guerra, pues tío quéjate a los Action Man".

"Dice que el 80% de las víctimas asesinadas también son hombres. Ya, pero por ellos mismos, también tenemos nosotras la culpa de que se decidan jugar entre ellos al GTA", critica.

Álvarez asegura que las cifras que les hubiese gustado escuchar a las mujeres en el Día de la Mujer por parte de Ayuso hubiesen sido estas: "Llevamos más de 1.200 mujeres asesinadas y de 52 hijos asesinados a manos de sus parejas desde que se contabilizan las cifras. En 2023 tuvimos más de 16.000 delitos sexuales y las violaciones en grupo aumentaron un 15%. En 2023 se denunciaron 13 violaciones al día, una cada dos horas. Y el 44% de las víctimas eran menores".

"Hay una parte de mí que entiende que la presenta no quiera hablar de estas cifras ni siquiera el Día de la Mujer porque es que realmente son terriblemente vergonzosas", zanja.