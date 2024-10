Una señora va a una tienda a comprar "un muñeco feo" para su nieta y lo que pasa es digno de oírse

La conversación que han mantenido en una tienda varias clientas está maravillando a cientos de personas, que están intentando dar respuesta al asunto del que hablan en el vídeo.

El contenido lo ha subido a TikTok la usuaria @armandentreri junto al mensaje: "Las señoras que vienen a mi tienda son surrealistas xD sólo aspiro a ser como ellas".

"Buenas, a ver quería un muñeco feo para mi nieta, que lo quiere feo. ¿Qué tienes feos?", empieza preguntando la mujer, que provoca el desconcierto de la dependienta: "¿A qué re refieres? ¿De Halloween?".

"No, es que me dice: yaya, tráeme un muñeco feo. Yo qué sé. Ah estos son feos", dice la mujer. Pero otra señala que está allí interviene: "Para mí no es feo, a mí me parece precioso".

"No, no, ella de Halloween no me ha dicho nada", dice la primera, que tras un largo rato de discusión acaba diciendo: "Mira esas de allí, son horribles y son grises. Son los de las cloacas que van por Barcelona, que las veo yo".

En los comentarios, muchos usuarios señalan que quizá la señora se refería a los Fuggler. Y muchos quieren saber qué se llevó la señora finalmente. La autora del vídeo lo ha desvelado: la mujer no compró absolutamente nada.

"Jajajajaja fan. La nieta seguramente se referiría a muñecos tipo fuggler o labubu. Me tiene toda la pinta 😂", apunta otra usuaria.