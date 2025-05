Un hostelero le ofrece estas condiciones y el trabajador responde con una frase que no olvidará jamás

Un trabajador de la hostelería ha provocado un encendido debate con la respuesta que le ha dado a un empresario que le ofrecía unas condiciones de trabajo que están dando mucho que hablar.

"Te voy a explicar un poco de qué se trata y si te interesa me dices y te hago una entrevista en persona, ¿vale?", empieza diciendo el hostelero, que explica que "los turnos de trabajo son siempre seguidos".

"Normalmente son de 8.00 a 17.00 o de 17.00 a 2.00. Se descansa un día a la semana. El sueldo para empezar es de 1.500 euros netos. Se puede hablar más adelante. Con las propinas aparte, que se reparten a final de mes de forma proporcional a las horas trabajadas. (Suele estar en 180 y 400 euros mensuales dependiendo de la época del año)", detalla.

"El contrato de trabajo es de jornada completa. El local se sitúa en primera línea de playa de Levante", añade. Ante eso, el trabajador responde de una forma demoledora: "Perdona, pero ya estoy en Guatemala como para ir a Guatepeor. Gracias".

La respuesta, que ha publicado en las redes sociales la popular cuenta @soycamarero, está trayendo cola porque son muchos los que la consideran poco apropiada, ya que entienden que las condiciones no eran para eso.

"¿Alguien del sector que explique por favor qué tiene de malo la propuesta? Nueve horas seguidas, se entiende que hay descanso, seis días, 1500 NETOS + propinas. No te vas a hacer rico pero suena decente", dice un usuario.

"Que no es la mejor oferta del mundo pero que te ofrezcan un horario cerrado 'razonable', un día libre y 1500 NETOS + propinas... es de lo mejor que he visto en hostelería en mucho tiempo", añade otro.

Pero hay muchos que explican por qué las condiciones no son correctas: "En caso que fuese legal el horario y el descanso, que no lo son, a ese sueldo le faltan unos 500-600€ según el convenio".

"Se entiende que hay descanso' por ahí ya empezaste mal, no se entiende nada, y el propio ofertante ya pone que es turno seguido. Nueve horas por 6 días son 54h muy por encima de las 40 permitidas. Se requiere día y MEDIO de descanso, otra ilegalidad. Sueldo por debajo del baremo establecido en las tablas de sueldo. No se pueden establecer ofertas de sueldos en base a propinas, esto no es EEUU. Y menos 'según horas trabajadas", especifica otro.