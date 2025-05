El padre Apeles define al papa Francisco con una palabra que pocos podían imaginar

El padre Apeles, mítico rostro televisivo de los años 90 que ha reaparecido en los últimos dando su opinión sobre el cónclave que iba a elegir al nuevo papa, ha definido con una palabra imprevista a Francisco.

En una entrevista en El Mundo con Javier Cid, Apeles asegura que "había dos Franciscos": "El verdadero y el que ha creado la prensa para hacerlo más simpático".

"No fue un buen gobernante y no tenía preparación. Era un poco trumpista", acaba diciendo Apeles: "Yo hablo con Putin y en cinco minutos lo soluciono', decía, para después arremeter contra los ucranianos. El papa no ha de ser una estrella del rock".

Además, asegura que Francisco "ha gustado a los ateos, que pensaban: 'Éste, como a nosotros, le gusta el cachondeo y no nos da la lata". "La Iglesia necesita alguien capaz de administrar, de gobernar", dice.

Sobre León XIV, Apeles dice que es "inteligente, habla idiomas, es misionero, devoto de la Virgen, tiene nombre de papa y aspecto de papa: "Lástima que, en su primera aparición en el balcón, no cantó la bendición y dijo lo de la sinodialidad".

En cualquier caso, el elegido no era el candidato favorito de Apeles, que antes del cónclave habló con ABC y dijo: "Me gustaría que fuese mi profesor, el cardenal Erdo, el cardenal de Budapest. Es un hombre que es un canonista, es decir, un jurista y por tanto yo creo que es un buen organizador".

"También se habla de Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén. Es alguien que gustaría mucho a distintos sectores, lo que pasa que es muy joven. El problema es que hay muchos cardenales jóvenes", apuntaba también.

