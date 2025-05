Niño Becerra se pronuncia rotundo sobre lo que se ha visto en un bar de Barcelona: muchos temen que se convierta en habitual

El economista Santiago Niño Becerra se ha pronunciado con claridad sobre una polémica medida que ha tomado un bar de Barcelona y que muchos temen que a partir de ahora se convierta en algo habitual.

El local en concreto ha colocado carteles, al estilo de los horarios del colegio, donde se especifica el producto en cuestión: café con leche, cappuccino americano, cortado, café solo y té.

En el mismo recuadro se puede ver que hay un precio y que éste va subiendo en función del tiempo que el cliente pase en el bar. Por ejemplo, el café con leche vale 1,60, pero si se está más de media hora vale 2,5 euros y si se está más de una hora son 4 euros.

En un mensaje en la red social X, Niño Becerra ha sido sincero: "A mí no me parece mal: un bar es una entidad privada y fija las condiciones que cree oportunas (que han de estar bien visibles), y si gustan se aceptan, si no, no".

Dicho eso, ha planteado otra cuestión que tiene miga: "La pregunta es, ¿cumplen los bares con TODAS las condiciones legales que deben cumplir?".