Va a uno de los hoteles con peores reseñas del mundo y lo que se encuentra allí es terrible

El creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco) ha sido un auténtico valiente después de pasar una noche en uno de los hoteles con peores reseñas del mundo. Se encuentra en Nueva York (en Estados Unidos), y lo ha catalogado el propio nacho como posiblemente "el peor hotel del mundo".

"No sé qué va a ser de mí, no sé si es un hotel", ha afirmado al principio del vídeo, justo al entrar al edificio, al que no ha sido tan fácil identificar, acumulando la cifra redonda de un millón de visualizaciones y más de 47.000 'me gusta'. Tras encontrar su habitación, la 230, ha empezado la terrible experiencia.

"¿Pero esto qué es? Es una cárcel", ha relatado, grabando el interior del habitáculo, más pequeño que una celda. Además de que no hay techo y podría escuchar al de al lado, lo peor para él han sido las paredes: "Ver la cantidad de mocos que hay... Miradlos". Para sorpresa, la que ha tenido cuando ha visto que le entregan un cepillo de dientes (sin usar y envuelto en un plástico).

Ha enseñado el baño, completamente sucio y con moho. "Jo-der", ha expresado al verlo. Luego ha recorrido el hotel por sus finos pasillos y más tarde ha vuelto a comprobar el colchón, del cual "han hecho la guarra" dándole al vuelta, pues estaba manchado.