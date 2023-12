Va a un McDonald's de Marruecos y saca una clara conclusión al ver lo que le ponen

La usuaria de TikTok @siiara_ ha viajado a Marruecos y ha probado los productos de McDonald's, entre ellos naranjada, dos hamburguesas y algunos complementos.

"Por fuera (edificio) es bastante igual, perfectamente me creería que estoy en Madrid", ha explicado al inicio del vídeo, que ya acumula 1,4 millones de personas y 136.000 me gusta.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Me he cogido de todo", ha explicado en el vídeo, mostrando que le había costado solo 9,10 euros. Por orden ha mostrado y probado todo el pedio.

En primer lugar, un vaso de Fanta de naranja: "Es muy pequeño, me da para un trago". Lo que ha notado al principio es que tiene un color diferente y que sabe a agua con colorante de naranja.

Ha probado un total de dos hamburguesas: la primera "tiene la carne más fina que en España" y en la segunda, que lleva queso, ha manifestado que no sabe a queso, sino a mayonesa con vinagre. "Me he dejado la mitad, al principio me ha gustado pero luego no tanto", ha expresado.