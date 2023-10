Va al médico y no se puede creer lo que le dice el doctor cuando empieza a hablar con acento andaluz

La tiktoker @_raquelnavarro_ ha querido dejar plasmado en un vídeo en la red social china lo que le ha ocurrido al ir al médico. Antes de explicarlo todo ha querido lanzar una pregunta al aire: "¿Cómo cojones se piensa la gente que habla un andaluz?".

Ha señalado que ha ido al médico y que después de tres palabras el doctor se ha sorprendido por cómo habla andaluz: "Enfermedades comunes, no. ¿Dónde trabajas? En el hospital. ¿A qué te dedicas? Enfermera".

Después de eso el médico le ha dicho: "Ah, ¿pero qué eres de Sevilla? Pues no se nota". Y de ahí su enfado.

"Es que yo creo que él esperaba que si yo era de Sevilla entrara a la consulta y dijera 'toma siéntese por aquí' arsa, mi arma, qué bien que tú me pones la silla, ay qué arte tienes", ha señalado entre el enfado y la ironía.

"Él esperaba que yo fuera caminando desde la puerta a la silla al ritmo del paso de la virgen de la Macarena. Y es que yo no he visto nunca a nadie ponerme la silla con más arte que tú, olé, los buenos cojones. Arsa", ha vuelto a ironizar.

En los comentarios, muchos andaluces han respondido que sienten indentificados con ella y así lo han plasmado con mensajes del estilo: "Eso me pasa! Tenía que entrar bailando sevillana o diciendo chistes", "Yo soy de Málaga y muchas personas me confunden por Sevillana …orgullosa de mi acento, pero tenemos arte hasta para hablar" y "Yo de Jaén y me han llegado a preguntar, que si estoy segura que mi hija siempre ha vivido en Andalucía, será que no habla como ellos consideran".