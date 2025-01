Va al restaurante con "las reseñas más turbias" de la ciudad y esto es lo que le pasa

El popular usuario de TikTok @dannyesege ha hecho un experimento: ha ido al que, según dice, es el "restaurante que tiene las reseñas más turbias" de su ciudad para comprobar si algunos de los comentarios que han dejado los clientes son verdad.

"Voy a ver si es cierto y, si no, le pondré una reseña de cinco estrellas aunque sea el único", anticipa.

Empieza poniendo a prueba el comentario de una persona que había asegurado: "Te dan billetes con mierda". Para ello, pide un agua y paga con un billete grande para que le tengan que dar billetes. Luego, los examina y dictamina: "Están limpios".

"Había tremendo pastel en el baño", había dicho otro cliente. "Me armé de valor y localicé el baño porque Pablo dice que había tremendo pastel", dice. Los examina y los enseña y, sin embargo, están limpios. Así que asegura: "Pablo, tienes el pastel en la boca".

"Volví a mi mesa con unos cacahuetes porque Lucía decía que había bichos. Si hay un bicho espero que no sea una araña porque me dan miedo. No hay bichos. Lucía, mentirosa", afirma el usuario, que acaba poniendo la máxima puntuación al restaurante.

Algunos comentarios han criticado el vídeo porque creen que se trata de una colaboración pagada, pero el usuario ha respondido tajante: "Amigos no son collabs lo he dicho en 20 veces, como voy a hacer collabs con todos los restaurantes de comida rápida jajajaja".