Los vasos de cócteles de los bares que ‘estafan’ a los clientes

"Nos están robando". Así de categórico se presenta el rótulo de presentación del vídeo publicado en la cuenta de TikTok @planetajuan en el que pretende descubrir cómo se las arreglan algunos bares para "estafar" a sus clientes cuando les sirven un cóctel.

Para demostrar este supuesto engaño, el youtuber colombiano afincado en Canadá se vale de dos copas de Martini y una premisa: demostrar que el líquido de los dos recipientes cabe en uno. "Este vaso está diseñado para robarnos el alcohol", dice este creador de contenido antes de proceder con su experimento.

Juan Díaz, nombre real de esta estrella de Youtube, coge entonces uno de los vasos y a aunque derrama un poco del líquido en el camino consigue verter el contenido de una copa en la otra. Eso sí, hasta el punto de que trasladarlo a una mesa o a la boca sea casi imposible sin que desborde. "Así es que deberían servirnos los tragos en los bares. No dejemos que nos roben el alcohol. No permitamos que no nos dejen emborrachar por menor precio", concluye el influencer después de completar su experimento.

¿Se puede considerar una estafa?

El vídeo de Juan Díaz ha abierto un agrio debate en los comentarios de la publicación porque la afirmación con la que se presenta obvia algunos detalles sobre la coctelería.

La cantidad de líquido. "Amigo, todos los cócteles llevan una receta que en un bar de calidad se mide por onzas, no tienen que llenarte la copa, tienen que seguir la receta", le responde @3v3.3gp en uno de los comentarios más celebrados. Lo cierto es que, en general, la mayoría de los cócteles contienen entre 2 y 3 onzas (60-90 ml) de líquido por porción.

La forma de la copa. @damiang.marro apunta otro asunto que el youtuber no ha tenido en cuenta: "la copa de Martini se sirven cócteles con técnicas de refrescados. Si se sirviera tan lleno el cóctel tomaría temperatura ambiente y perdería su gusto". De hecho, la copa de Martini se el vaso Martini se diseñó para que el bebedor sostenga la bebida sin que su cuerpo caliente el líquido.