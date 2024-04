Ve eso en su garaje, se asusta, agarra una escoba, se acerca... y ojo a lo que era realmente: arrasa

El cómico Quique de la Fuente ha generado decenas de miles de reacciones con un vídeo en el que muestra el objeto que se encontró en su garaje y que le provocó un sobresalto, al no saber exactamente de qué podría tratarse.

"Estoy todavía con el susto en el cuerpo. Aquí estoy yo con la escoba, en el garaje quitando las telas de araña y eso, limpiando. Estoy tan tranquilo, los poyetes... y de repente estoy aquí dándole, dándole y mira lo que me encuentro", explica.

Y enfoca algo que podría ser algún animal, como una rata, en uno de esos poyetes. El objeto en cuestión está a contra luz, por lo que solo se distingue una especie de bicho de color negro.

"¡Vaya susto que me he pegado! ¡Digo una rata! Y me he ido corriendo como un cobarde que soy", asegura. Luego, admite que de lejos se dio cuenta de que aquello no se movía, así que se ha acercado y ha podido comprobar lo que era realmente: un dinosaurio de juguete.

"Hay que ser cabrón el que ha puesto esto, vaya susto me ha pegado", concluye.