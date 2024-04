Guillermo Fesser se pronuncia en medio de la polémica hablando en estos términos sobre José Andrés

El periodista Guillermo Fesser se ha pronunciado categórico en medio de algunas críticas que está recibiendo el chef José Andrés por su cambio de postura sobre Israel después de que el ejército de ese país matase en Gaza a siete cooperantes de de su ONG, World Central Kitchen (WCK).

"Aquí explicaba @chefjoseandres su intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Vuelvo a ver Gomaespuma El Reencuentro en Movistar Plus + para emocionarme de nuevo con el enorme aplauso que le brindaron los mil espectadores y espectadoras presentes ese día. Muy grande @WCKitchen", ha escrito Fesser.

Entre quienes han enviado mensajes críticos en las últimas horas a José Andrés está el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha señalado: "Pedir ahora explicaciones a Israel por asesinar 5 trabajadores de una ONG está bien pero haberlo hecho antes cuando una de tus ministras denunciaba el asesinato de 14.000 niños hubiera estado mucho mejor".

Todo ello después de que José Andrés haya pedido a Israel "parar las matanzas indiscriminadas", algo que contrasta con el mensaje que él mismo mandó en octubre a la entonces ministra Ione Belarra.

"Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamás contra civiles es un acto terrorista…y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos… después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza…", le dijo.

"Al final debemos pedir por la contención de todas las partes… pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores… ¿Además usted apoya a Rusia? ¿Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre?…Usted es Pro Kremlin y Pro Hamás? Usted no me representa a mí ni a España. No merece ser ministra…. Presidente, debería quitarla de su cargo…", añadió.