Ve este nuevo producto de Mercadona y alucina: "Os va a sorprender, pero no está nada mal"

El dietista Fran Susín, muy popular en TikTok, ha dado su aprobación a un nuevo producto que ha sacado Mercadona y que le ha sorprendido gratamente.

"Mirad lo que acabo de encontrar: tikka masala curry, salsa curry, en Mercadona. Os va a sorprender pero no está nada mal", empieza diciendo el experto.

"Si miramos los valores nutricionales, 151 kilocalorías cada 100 gramos y son 180, de los cuales 12,8 son hidratos de carbono y 7,3 azúcares. Pero sin miramos los ingredientes nos damos cuenta de que, aunque no está nada mal, hay varias cosas que me chirrían", admite.

Una, dice, es que no especifica si la canela es de Ceilán o no: "Si no lo especifca es porque va a ser la mala, eso no hay duda".

"Otra: tiene azúcar, un 3%, un poquito más porque utilizan además almidón, que es otro azúcar, pero lo utilizan para dar espesor y textura", añade.

"Y después utilizan aceite de salvado de arroz, que es un aceite vegetal refinado pero que soporta muy bien las altas temperaturas", explica antes de arrojar el producto a su carro de la compra y anunciar: "Esto me lo llevo".