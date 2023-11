Vende un libro por Wallapop y el comentario que le hace un usuario es terrible

La usuaria de TikTok @helen48field ha publicado un vídeo enseñando la conversación que ha tenido su madre con un usuario de Wallapop tras intentar vender un libro en la plataforma.

"Dra. Lefa S. Eddy" es la autora del libro 'Todo sobre el niño hiperactivo y cómo manejarlo', una obra que ha ofertado en esta aplicación de compra-venta de productos de segunda mano por 5 euros.

Como no entendía la reacción del usuario que le ha escrito bromeando alegando que "es la leche", su hija le ha explicado el doble sentido: "Lefa significa semen. Leche, lefa y semen es lo mismo".

"Me dice el chico que el nombre de la autora es la leche. Y yo... ¿qué? Me dice que no ha podido evitar hacer la broma", ha empezado señalando mientras leía la conversación con el susodicho.

Al no percatarse del vacile, la mujer le ha contestado con seriedad, provocando la risa de su hija: "Pues es un libro muy interesante, sobre todo para intentar entender a los adolescentes".

Lejos de terminar mal, la conversación ha concluido de manera natural, ambos opinando de la obra, y así ha respondido el de Wallapop: "Sí, tiene buena pinta. Ojalá más gente leyendo este tipo de libro".