Viaja a Sevilla "en mapa" y se da cuenta de este GRAN detalle 

La usuaria de TikTok @aitanagcampo ha publicado un vídeo contando que se va a hacer un viaje a Sevilla "en mapa", es decir, "sin usar ningún dispositivo electrónico" de los actuales.

"Me voy con una amiga utilizando solo un mapa (de los antiguos), a ver si conseguimos llegar", ha empezado diciendo. El problema es que, hasta el momento, no ha sido capaz de encontrar uno.

"No tenemos mapa. Pensaba que en mi casa habría alguno o que en mi familia alguien tendría, pero es que ni mis abuelos tienen. No entiendo cómo estas guías han desaparecido", ha continuado diciendo alucinada.

Solo ha encontrado a una persona que tenga, un amigo de su tía, pero "es súper antiguo", así que ha acudido a bazares, tiendas como el Alcampo y Carrefour o incluso al Fnac en busca de uno "con las carreteras de España".

Pero no ha tenido suerte y sigue sin mapa. "No lo entiendo. Han desaparecido. Solo había una guía por 20 euros, pero no me iba a gastar eso. Solo puedo coger el mapa del amigo de mi tía o imprimirme los mapas en papel", ha concluido la joven, todavía alucinada.