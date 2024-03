Un experto en comunicación no verbal analiza a Vinícius y dictamina si sus lágrimas eran reales o no

José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, ha analizado la comentadísima rueda de prensa en la que el futbolista Vinícius se derrumbó por los insultos racistas que recibe y ha visto claro si sus lágrimas eran reales o fingidas, como aseguran algunos.

El especialista asegura en su web subraya que para comprobar si una persona tiene pesar realmente no hay que fiarse nunca de las lágrimas, puesto que "en general, llorar es relativamente sencillo, aunque no se sienta ninguna emoción".

"Para que me den fiabilidad debo de ver algo mas en la comunicación no verbal de la persona, detalles que ya son más difíciles de simular", explica antes de analizar esos detalles que ha visto en Vinícius.

Martín Ovejero explica en este sentido que en el futbolista hay algo más, "y mucho", para creer que esas lágrimas eran sinceras. Dice que en esas imágenes ve a "una persona que transmite mucha tristeza".

Por ejemplo, señala que "la orientación de sus cejas por la parte central hacia arriba", lo "que supone la activación muscular propia de la tristeza". Además dice que aprieta los labios, algo que se hace "para reprimir emociones que nos desbordan".

También destaca sus numerosas miradas descendentes y la posición corporal que se viene abajo, significativos porque "los momentos de hundimiento personal los desvelamos hundiendo también nuestra mirada".

Destaca además que se relame los labios, "un gesto propio de estrés" y da resoplidos, que "es una manera de exteriorizar que estamos sufriendo o nos está costando un gran esfuerzo realizar una tarea".

En todo ese contexto, Martín Ovejero destaca que sí son importantes las lágrimas porque "acompañan a todo lo anterior" y entonces "sí resultan fiables como mecanismo de defensa del cerebro para liberarle del estrés y equilibrar las emociones, dado que son como un calmante natural que produce el cuerpo".

Por ello, el experto concluye que, en su opinión, "son sinceras sus lágrimas como muestra de tristeza": "Y yo mismo me he quedado sorprendido, cuando buscaba información en YouTube de Vinícius que, al escribir su nombre en el buscador, las dos primeras búsquedas que me han aparecido son las siguientes: 'Vinícius rompe a llorar' y 'Vinícius chimpancé".