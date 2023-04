Wyoming desvela su conversación con Tamames al poco de morir Franco: "Ya pisaba el tío raro"

El Gran Wyoming ha desvelado una sorprendente conversación que tuvo al poco tiempo de morir Franco con Ramón Tamames, candidato de Vox en la última moción de censura contra Pedro Sánchez

Según ha recordado en A las bravas, de la Cadena Ser, ese encuentro tuvo lugar durante el primer festival de rock Villa de Madrid.

"El premio me lo dio Tamames, te lo juro. Ya pisaba el tío raro. Franco todavía estaba presente, todavía la lápida no la habían sellado, yo creo. Entonces el antiimperalismo era norma. Los españoles estaban divididos en dos: los del régimen y los otros.Y los otros una de las cosas que tenían totalmente demonizadas por la guerra de Vietnam y todo eso era Estados Unidos", ha contextualizado el Gran Wyoming.

"Y me acuerdo que lo poco que hablé con Tamames se me puso a dar la chapa de Estados Unidos y sus bondades. Y dije yo: '¿Pero este capullo no es del Partido Comunista?", ha rememorado.

Y ha añadido: "Y me contaba que tenía a los hijos estudiando allí y tal. Él venía decir: es buena época para ser del Partido Comunista, pero el futuro está en la banca".

Además, ha afirmado que Tamames le pareció en aquella época "como un ángel al que se le ve por detrás el rabo".