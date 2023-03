Van de visita a casa de unos familiares y la broma que les gastan no deja de verse en TikTok

Ha sido la propia víctima de la broma (@estefycartagena) la que ha publicado el vídeo que grabaron a escondidas mientras el marido de su prima les explicaba "las reglas de la casa", unas muy estrictas y con las que la pareja visitante no daba crédito, y con razón.

Las normas tenían que ver con la hora de llegada a casa, los turnos para hacer uso del wifi, la utilización del aire acondicionado o incluso la visibilidad de los tatuajes. La usuaria de TikTok y su pareja, que estaban de visita en casa de estos familiares, no podían siquiera moverse por el surrealismo de la situación.

El vídeo con las reacciones de ambos es tan natural que ha acumulado en pocas horas 6.000 'me gusta' y más de 80.000 reproducciones en la plataforma.

La situación sorprendió tantísimo a una de las víctimas que se puso a temblar de nerviosismo. "Tenemos un horario hasta las diez de la noche, y a partir de ahí nosotros cerramos y ya después no abrimos la casa", empieza a relatarles.

Ya con esta primera instrucción, las caras de ambos son auténticos poemas. De hecho, ella le explica que muchas fiestas empiezan normalmente a esa hora, como dando a entender que llegarían más tarde a casa. "Bueno una opción es que volváis al día siguiente", le responde.

"Otro tema es el wifi. Podemos utilizar un dispositivo por persona", señala. Ella, que le indica que tiene que trabajar con el ordenador, le pregunta si, en esa ocasión, pueden conectar un mayor número de aparatos. No obstante, la contestación vuelve a ser negativa.

Por último, llega la más surrealista de todas: la que tiene que ver con los tatuajes y los accesorios. El dueño de la vivienda le dice que, como conviven con sus hijos, él deberá llevar manga larga mientras esté en casa para que los pequeños no puedan ver los dibujos de su piel.

"Tenéis muchos. Nosotros estamos intentando guiar a los chicos para que no se vayan a tantos límites en algunos temas... Entonces, te recomendaría si te puedes cubrir con manga larga o lo que sea para que ellos no los vean (...) Tatuajes, aros en exceso...", llega incluso a decir.

La usuaria, que al escucharle no pudo evitar fruncir el ceño, saltó al instante para reprochar esta última norma: "Pero estamos en 2023...". En su caso, él intentaba bajarse nervioso la camiseta de manga corta con gestos de incomodidad.

Después de empezar a reírse e indicarles que era una broma y que todas esas reglas no tenían que cumplirlas, ambos se mostraron más relajados. No obstante, uno de ellos no pudo evitar temblar por la situación que había vivido.

Asimismo, los usuarios de TikTok no han podido tampoco pasar por alto lo mal que se estaban sintiendo tras el relato. "La cara del muchacho me partió el alma", llega a decir un internauta, y así muchos otros.