El actor Santi Rodríguez desvela cómo fue el final de la mítica serie '7 Vidas'

"No sabía que se acababa" hasta el último capítulo, ha asegurado el actor Santi Rodríguez, protagonista de 7 Vidas, una de las series más conocidas del país que terminó en 2006 después de siete años de emisión.

El actor fue entrevistado hace unos días por Errar es de sabios, el programa del diario satírico Errado de Aragón, donde relató, entre otras cosas, cómo vivió el último capítulo de esta famosa serie de Telecinco.

Lo contado y publicado por la cuenta de TikTok del propio diario (@erradoaragon) es tan surrealista que ha recopilado 300 'me gusta' y cerca de 20.000 reproducciones.

"Estábamos grabando el último capítulo sin saber que era el último", ha señalado. Según Rodríguez, los actores se enteraron de que la serie llegaba a su fin tras una necesaria modificación en el guion.

"Nos dijeron que nos esperáramos un momento porque estaban reescribiendo la última secuencia. Ah, bueno. ¿Estáis reescribiendo la última secuencia de la temporada? Y nos dicen 'no, no, la última de la serie'. No sabíamos que se acababa", ha contado.

Para terminar, ha explicado que, precisamente ese mismo día, acudió al plató el presentador de televisión Jesús Vázquez y "entró cuando estaba toda la gente de bajón, llorando...".