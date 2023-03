Publica un vídeo con los tipos de cajeras que existen y todos en TikTok coinciden en el parecido

El usuario de TikTok @canariensis0, que dedica su perfil en la plataforma a imitar a gente en sus puestos de trabajo, de forma irónica y muy exagerada, ha publicado un vídeo en el que muestra los "tipos de cajeras" que puedes encontrarte en un supermercado.

Como en todas partes del mundo, hay gente más amable que otra, que es, entre otras cosas, lo que este tiktoker ha querido reflejar. No obstante, también es cierto que trabajar de cara al público es complicado y, en muchas ocasiones, muy exigente. Por eso, se dice que no todo el mundo vale para ello.

Aunque la teoría marca que debe primar la gentileza con el cliente, no siempre ocurre así. En este caso, el internauta ha definido los cinco tipos de empleadas más habituales: la simpática, la que ni saluda ni habla, la estresada, el nuevo y Clorinda.

El vídeo guarda tanto parecido con la realidad que se ha hecho viral al instante. Ha acumulado en solo tres horas más de 2.500 'me gusta' y cerca de 38.000 reproducciones en la red.

"¡Siguiente, por aquí! Cielo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bonito el pelo. ¿Quieres bolsa, mi amor? Yo te embolso", empieza "la simpática". A continuación, muestra la cajera "que no saluda ni habla", provocando así que la comparación entre una y otra sea más notable todavía.

En su caso, "la estresada" pasa los productos por la cinta a toda prisa para que no se le forme cola de clientes en la caja. Precisamente, hace lo contrario que "el nuevo", que tarda mucho tiempo en terminar con solo uno por la falta de costumbre en el puesto de trabajo.

Por último, aparece "Clorinda", que es la cajera que más parte del vídeo abarca y quien más reacciones ha provocado entre los internautas. Ella es grosera, gritona y un poco hiperactiva.

"¡Vamos, por aquí, pedazo de dinosaurio, que como no llegues antes te vas a morir! ¡Corre, mi niño, venga, vamos! Venga, a arrancar. Son 27, 19 euros. ¡Venga! Otro. ¡Eh, no me pongas eso en la cinta, porque te cojo y te doy!", termina.