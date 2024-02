Vive una situación racista en una discoteca y el mensaje que deja es para espabilar como sociedad

Hasta que el racismo no desaparezca jamás se podrán evitar momentos incómodos como el que ha vivido la usuaria de TikTok @loreeinexo mientras disfrutaba de la noche en una discoteca.

Una situación que ha lamentado y, aunque no se lo tomó de la peor manera posible, a pesar del estereotipo de mensaje que le dieron, ha dado un tajante mensaje que muchos tendrían que instaurar en sus casas para avanzar a una sociedad mejor.

"Hoy, en el diario de una chica negra viviendo en un país mayoritariamente blanco...", ha empezado diciendo en el vídeo, que acumula hasta ahora 118.000 visualizaciones y 21.000 'me gusta'. Según ha contado, salió a celebrar el cumpleaños de una amiga y, mientras estaba en un reservado disfrutando de la noche, sintió que le estaba mirando una chica: "Puede hacerlo, yo la miraba y sonreía, estamos de fiesta, eres monísima, y de repente noto que me tocan y me dice 'Tía, qué guapa eres, baila conmigo'.

"No es que me lo diga, es que se me obliga, lo típico cuando alguien te coge del brazo, la tía baila genial pero a mí que me cuentas, estoy bailando en mi reservado, no quiero bailar con gente no conozco", ha afirmado, reiterando en que no sabía bailar para que la dejaran en paz. Y ahí es cuando llegó el primer comentario racista de la noche: "¿Cómo no vas a saber bailar si eres negra?"

"Viene una amiga de ella, me pregunta el nombre (Lorena), y me dice que no me pega, y sí un nombre más africano", ha contado.

"¿Qué te hace pensar que soy negra? Puedo ser latina, jamaicana, americana, o de Colombia", ha manifestado. No contentas con ello, empezaron a pegarse "culo con culo", empezando a acosarla en la pista de baile y en la puerta del baño. "Si puedo denunciar a un hombre porque se está restregando contra mi culo, también puedo hacerlo a una mujer, porque esto es acoso", ha reclamado.

Al final ha acabado enviando un mensaje sobre lo que le ha ocurrido, compartido: "La primera vez es gracioso, nombre africano, ok, pero ya al segunda, la tercera.. Me lo tomo a risa y os lo cuento porque sé que es parte de la ignorancia, pero al mismo tiempo, ¿por qué tengo que ser víctima de tu ignorancia? ¿Podría algún día salir de fiesta o hacer mi vida sin que ser negra sea lo primero que se tenga que tratar? Estoy de fiesta con mis amigos, soy negra, no tengo por qué bailar conmigo, no tienes por qué acosarme porque soy negra porque sabemos bailar bien. No soy un mono, no soy una atracción de feria".