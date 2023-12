Xuso Jones cuenta la "sufrida" anécdota que vivió con su acompañante del asiento del avión

Xuso Jones ha vivido una situación un tanto incómoda mientras viajaba en un avión. El cantante español, que siempre se ha movido activamente por redes sociales, "sufrió" por su acompañante en la quinta fila de asientos del avión.

"Si me entra la risa, lo siento mucho, pero que conste que lo he sufrido yo también", ha comentado en su vídeo de TikTok, que cuenta con más de 250.000 visualizaciones.

"Llego al avión y se sienta a mi lado una señora, no sé muy bien su procedencia, pero cuando la saludé, me miró sin hablarme y me sonrió", ha explicado. Todo transcurrió con normalidad hasta que el avión despegó, "todo muy bohemio, muy bonito".

El "turrón del asunto" llegó cuando la señora, en "un arrebato" le pidió la botella de agua con un gesto y empezó a beber. También se lo pidió al pasajero del asiento de delante, hasta que poco después empezó a taparse la boca con la mano, indispuesta.

"Le pregunté si estaba bien, por si necesitaba algo, pero me hizo un gesto con la manita como si me dijera que no la agobiara", ha explicado, aclarando que quiso llamar a una azafata para ayudarla, pero ya era demasiado tarde. "La señora abrió su bolso, metió la cabeza y empezó a vomitar dentro", ha afirmado. Xuso Jones le señaló la bolsa de papel que hay disponible en los asientos para que vomitara ahí, pero "ella seguía cual dragón".

"Después la vi por el aeropuerto andando y pensé en la pota que debía llevar en su bolsa, espero que esté bien ahora mismo", ha finalizado en el relato de la anécdota.