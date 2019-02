Shirin Ebadi: "Para tener paz quizá hay que retrasar la justicia"

Por María José Plazas Sandoval

Shirin Ebadi fue uno de los nombres más importantes del 14º Hay Festival de Cartagena de Indias, que terminó este domingo 3 de febrero. La Premio Nobel de la Paz de 2003 y activista iraní tuvo dos encuentros con el público donde habló de los requisitos para la convivencia, el cuidado de la democracia, la consecución de la paz y su mantenimiento. Uno de esos encuentros fue Libertad y derechos humanos, WMagazín recoge en vídeo tres momentos fundamentales. Ebadi también tuvo una conversación pública el sábado con la periodista Catalina Gómez.

Shirin Ebadi (Irán, 1947), primera mujer musulmana y primera ciudadana iraní en recibir el Nobel de la Paz, es una abogada que, con 23 años, se convirtió en una de las primeras mujeres jueces del país y, con 30, en una de las primeras magistradas de Teherán. Actualmente vive exiliada en Londres donde sigue trabajando por los derechos humanos, la igualdad de la mujeres y la democracia. Una vida, una actividad y unos sueños reflejados en su libro Hasta que seamos libres.

"Me di cuenta de que me había equivocado con Jomeini y con la revolución el día que decretó que las mujeres en cargos públicos debían cubrirse la cabeza con un velo para ir al trabajo. De todos modos, si volviera a nacer estaría aquí teniendo esta conversación contigo; hubiera hecho todas las cosas que hice en mi vida", dijo la Nobel iraní a Catalina Gómez. Ebadi reivindicó la participación de las mujeres en la lucha contra la tiranía y está convencida de que la democracia llegará a Irán gracias a ellas.

Los siguientes son tres momentos de la charla que tuvo Shirin Ebadi con el público del Hay de Cartagena de Indias el viernes 1 de febrero:

Shirin Ebadi habla en el Hay de Cartagena de Indias 2019 sobre qué es más importante: si la paz o la justicia.

Sé que en este país (Colombia) hay muchas víctimas de la violencia que están esperando que pase algo por una pacificación real de la paz y la seguridad.

En cualquier momento cuando surge algún conflicto lo primero que surge es una pregunta: ¿Qué es más importante la justicia o la paz? Hay un grupo de personas en momentos de crisis que sostiene que es más importante la justicia, y que luego se habla de paz. Pero hay que tener en cuenta otra cosa: A una persona con una pistola en la mano no le puedes decir: primero vamos a hacer justicia y luego la paz porque nunca va a aceptar. Eso quiere decir que para tener paz en la sociedad, quizá habrá que retrasar un poco la aplicación de la justicia.

Shirin Ebadi, durante una charla en el hay de Cartagnea de Indias 2019.

Tenemos que decidir de una vez por todas que hay que romper con ese ciclo de vi0lencia. Las personas que son conocedores de la jusicia dicen que la paz tiene prioridad. Entonces ¿qué pasa con las victimas? ¿quién las compensará? Compensarlas es de las labores más importantes de un gobierno. Y para que la paz sea sostenible en la sociedad se tiene que aplicar y cuidar mucho la ayuda a las víctimas de la violencia. Si no se hace así, esa herida que tiene la sociedad queda abierta y nunca se cerrará ni sanará. Tengo entendido que esa es la asignatura pendiente de esta país (Colombia). Ustedes han dado un paso hacia adelante, han optado por la paz; ahora hay que asegurarse de que ese aplique la justicia y ese es el cometido más importante del gobierno.

Shirin Ebadi habla de democracia en el Hay de Cartagena de Indias 2019.

Siempre pongo el ejemplo de una planta. Y digo que la democracia se parece a una planta. Ustedes compran una planta y lo que tienen que hacer es cuidarla, asegurarse de que tiene agua, recibe sol y tiene todo lo que necesita para crecer bien. Lo que no pueden hacer es tomar un cubo de agua y echarlo todo en la planta y decir: 'Bueno, ya está regada por un mes. Y me olvido de ella'.

Eso es lo que pasa con la democracia. Cuando ustedes van y depositan su voto en las urnas y dicen 'ya he cumplido. El gobierno hará lo que le dé la gana'. Y no es así porque es como una planta. Tienen que observar la actuación de esos gobiernos, criticarlo si no están cuidando los derechos de los ciudadanos.

Para que ustedes tengan una paz duradera tienen que asegurarse de dos cosas:

Lo primero es la democracia con su verdadero sentido, no solo con ir a despositar el voto. Hay que vigilar.

Y lo segundo tiene que ver con la justicia social. Cuando hay mucha diferencia entre las clases sociales, cuando hay mucha diferencia entre los pobres y los ricos, eso es algo que afecta la paz en la sociedad.

Sobre la situación que vive Venezuela, la Nobel afirmó: "Los que llegan al poder no tienen derecho a hacer lo que se les da la gana. El único resultado del gobierno de Nicolás Maduro es que más de tres millones de ciudadanos han salido del país".

Shirin Ebadi espera que se produzca un cambio rápido en Venezuela y su país, Irán, precisamente aliados. "La situación entre los dos países es similar. Irán es el amigo más importante de Nicolás Maduro, y tienen cosas en común: ambos países tienen mucho petróleo, hay mucha riqueza entre los dos países pero debido al alto grado de corrupción y mal manejo de sus gobiernos, los dos han hecho sufrir al pueblo. Ambos comparten la misma excusa para oprimir al pueblo: la enemistad con los Estados Unidos. Pero esa enemistad no da legitimidad a un gobierno. Cuando alguien critica al gobierno iraní o al gobierno venezolano, la respuesta es la misma: 'Tú eres un espía de los Estados Unidos'. Es la misma excusa, pero la verdad es que gente quiere libertad y democracia. No tengo ninguna duda de que el gobierno iraní y el gobierno de Maduro van a fracasar, y los pueblos van a ganar".

